Объявлены победители первого грантового конкурса «Волонтеры культуры»

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14 августа 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Минкультуры России, Российский фонд культуры и Роскультпроект определили победителей первого открытого конкурса грантов волонтёрской деятельности, который проходит в рамках реализации программы «Волонтёры культуры» национального проекта «Культура».

«До экспертного совета были допущены 128 проектов. По итогам отбора жюри конкурса определило 39 победителей, которые получат гранты и реализуют свои проекты до 20 ноября.

Гранты предоставляются на реализацию проектов добровольческой деятельности в сфере культуры, в том числе в сфере сохранения объектов культурного наследия», – рассказала заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Члены экспертного жюри отметили значимость проекта подчеркнув, что культурное добровольчество в последние годы стремительно развивается в количественном и качественном выражениях.

«На конкурс были поданы несколько заявок по восстановлению памятников культуры и исторического наследия. Мы возлагаем большие надежды на эти проекты и будем внимательно следить за их реализацией — прокомментировал Председатель Центрального совета Всероссийского общества охраны памятников истории и культуры, член экспертного совета конкурса Демидов Артем Геннадьевич.

Необходимость поддержки добровольческих проектов также подчеркнула заместитель директора по научной и методической работе Российской государственной библиотеки для молодежи, член экспертного совета конкурса Захаренко Марина Павловна: «По моему мнению, такие конкурсы по выявлению креативных идей и проектов — новый капитал современной экономики. Многие участники представили инновационные прорывные проекты, с широким географическим охватом».

Участниками конкурса стали добровольческие некоммерческие организации, работающие с волонтёрами. Свои проекты представили общественные движения, культурные учреждения, религиозные организации, ассоциации, союзы, фонды и тд.