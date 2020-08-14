Собянин лично поблагодарил волонтеров за труд в период пандемии

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14 августа 2020, 14:28 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Мэр Москвы Сергей Собянин вручил волонтерам памятные медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе». Награждение прошло в ходе встречи мэра с представителями благотворительных фондов и социально ориентированных некоммерческих организаций в волонтерском штабе столицы.

«В этом году московское волонтерство прошло мощное, сильное испытание - испытание на прочность, испытание на сострадание, испытание на эффективность. И то, что больше 20 тыс. москвичей вступили в это волонтерское движение #МыВместе, которое помогало пенсионерам, пожилым людям, ветеранам, медицинским работникам - всем москвичам, которые нуждались в вашей помощи - это была огромная поддержка. И вопрос не только в том, сколько тонн еды вы передали или сколько медицинских препаратов довезли до домов - моральная поддержка в этой ситуации не менее важна. И эту моральную поддержку невозможно ничем заменить, никакими деньгами. И это самое главное. Вы достойно справились. Спасибо огромное от имени москвичей за эту помощь, которую вы оказали в сложные дни, которые мы переживали», - сказал Сергей Собянин.

Он выразил уверенность, что волонтерское движение Москвы будет нарастать, а власти города продолжат оказывать ему поддержку.

«И я уверен, что эта команда никуда не денется. Она будет с каждым днем, с каждым годом и с каждыми проблемами, с которыми мы сталкиваемся, не уменьшаться, а наоборот - нарастать. Огромное количество предприятий, организаций, просто москвичей участвуют в этом движении. Мы будем всемерно помогать, в том числе через наши ресурсы, через ресурсный центр, через порталы, на которых можно аккумулировать привлечение средств для поддержки благотворительной деятельности, для координации, для сбора информации о необходимой помощи для граждан», - сказал мэр.

Он выразил благодарность волонтерам, отметив их вклад в борьбу с пандемией.

«Спасибо огромное за подвижническую работу, которую вы ведете. В Москве волонтерство переросло в такое мощное движение. Самое массовое волонтерство у нас было в дни больших мероприятий: Олимпийских игр, чемпионата мира по футболу и так далее. Но постепенно это стало чем-то другим, чем просто какие-то массовые большие мероприятия, охватило практически все сферы нашей жизни, начиная от культурной и заканчивая социальной поддержкой, образовательными движениями и так далее», - добавил Собянин.

Также в ходе встречи мэр Москвы дал символический старт городскому конкурсу «Доброволец Москвы - 2020», который пройдет с августа по декабрь и будет проводиться по направлениям «Деятельность», «Проект» и «Команда».

Медали «За бескорыстный вклад в организацию общероссийской акции взаимопомощи #МыВместе» - это общественная награда, учрежденная президентом России.

Как сообщается в материалах пресс-службы мэра и правительства Москвы, встреча стала заключительным событием двухнедельного марафона «Спасибо, волонтеры Москвы» в честь добровольцев, которые помогали москвичам во время пандемии. Акция #МыВместе стартовала 28 марта 2020 года и завершилась в начале июля. В ней приняли участие более 20 тыс. человек, поддержав пожилых москвичей, находившихся на самоизоляции, приносили им продукты, лекарства и другие товары первой необходимости. Около 2 тыс. человек оказывали помощь с использованием личного автомобиля.