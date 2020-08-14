В хабаровских кафе рядом позволят сидеть только родственникам

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2020, 15:25 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Документальное подтверждение родства понадобится хабаровчанам, если они захотят пообедать в кафе вместе. Пандемия буквально рассадила друзей за разные столики.

Но если хабаровчане планируют свидание или деловую встречу вдвоем, то документы не понадобятся – нововведение касается лишь компаний их трех и более человек.

В городском совете по предпринимательству разъяснили новые ограничения.

- При снижении числа зараженных мы будем настаивать на увеличении количества посетителей за столиком без каких-либо документов. Ведь в магазины люди тоже ходят компаниями, но у них никто не проверяет семейные узы, - сказал председатель совета.

Отметим, что после снятия ограничения на работу заведений общепита, некоторые кафе не смогли вернуться к прежнему формату деятельности.

Всего в Хабаровске зарегистрировано 592 предприятия общепита.