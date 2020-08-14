В хабаровских кафе рядом позволят сидеть только родственникам
14 августа 2020, 15:25[ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]
Документальное подтверждение родства понадобится хабаровчанам, если они захотят пообедать в кафе вместе. Пандемия буквально рассадила друзей за разные столики.
Но если хабаровчане планируют свидание или деловую встречу вдвоем, то документы не понадобятся – нововведение касается лишь компаний их трех и более человек.
В городском совете по предпринимательству разъяснили новые ограничения.
- При снижении числа зараженных мы будем настаивать на увеличении количества посетителей за столиком без каких-либо документов. Ведь в магазины люди тоже ходят компаниями, но у них никто не проверяет семейные узы, - сказал председатель совета.
Отметим, что после снятия ограничения на работу заведений общепита, некоторые кафе не смогли вернуться к прежнему формату деятельности.
Всего в Хабаровске зарегистрировано 592 предприятия общепита.
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