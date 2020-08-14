В Ангарском городском округе участковый застрелил агрессивного пса
14 августа 2020, 14:17[ «Аргументы Недели» ]Источник: Телеинформ
В Ангарском городском округе участковый застрелил агрессивного пса породы алабай.Это случилось 13 августа около 9 вечера в деревне Совхозная, передает пресс-служба ГУ МВД по Иркутской области.
Люди самостоятельно пытались отогнать агрессивную собаку. В результате она набросилась и укусила одного из них. Мужчине удалось отбиться и забежать в дом, тем временем его родственники обратились за помощью в полицию. Правоохранители сразу выехали на место происшествия.
Алабай вел себя агрессивно, кидался на людей и сотрудников полиции. В связи с возникшей очевидной угрозой жизни и здоровью, а также в соответствии с законом «О полиции» участковый уполномоченный решил применить табельное оружие, обезвредив животное.
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