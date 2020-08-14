Депутат МГД Ольга Шарапова: Если вы сдаете кровь, вы помогаете спасти жизнь, и не одну

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14 августа 2020, 13:51 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В четверг, 13 августа, в ГКБ им. Виноградова состоялась традиционная акция в честь Дня донора, в ходе которой сдать кровь могли все желающие. Своим отношением к акции поделилась главный врач больницы, депутат Мосгордумы Ольга Шарапова, которая также приняла в ней участие.

Акцию, организованную совместно с ГБУЗ «Центр крови им. О.К. Гаврилова ДЗМ», провели под лозунгом «Сдавая кровь – спасаю жизнь». По словам Ольги Шараповой, для больницы им. Виноградова донорство стало традицией с 1960-х годов.

«Я считаю, что это самое малое, что может сделать каждый из нас для помощи друг другу, поэтому сама обязательно сдают кровь. Это особенно важно сегодня, когда кровь так нужна москвичам, поэтому мы бережно сохраняем традиции донорства», - отметила Ольга Шарапова.

По словам депутата, в прошедшей акции в ГКБ им. Виноградова принял участие 81 человек, собрано было более двух литров крови.

При этом главврач больницы напомнила, что к сдаче крови допускаются люди с отрицательными анализами на ВИЧ, гепатиты В и С и не имеющие противопоказаний. Кроме того, со дня последней сдачи крови должно пройти не менее 60 дней, со дня сдачи плазмы и тромбоцитов – 30 дней. Все сдавшие кровь имеют право на два дополнительных дня к ежегодному отпуску.

Ольга Шарапова также отметила, что в этом году донорство крови стало еще более востребовано в связи с пандемией коронавирусной инфекции. Сейчас требуется плазма переболевших коронавирусом, так как ее используют для лечения.

«Первые же результаты переливания плазмы с антителами к коронавирусу показали, что оно снижает вероятность оказаться в реанимации на 60% у среднетяжелых пациентов, а также на 20% увеличивает шанс выздоровления у тяжелых больных», - сказала Ольга Шарапова.

Она напомнила, что стать донором плазмы может любой желающий в возрасте от 18 до 55 лет, перенесший коронавирусную инфекцию и при этом не имеющий хронических заболеваний. Потенциальные доноры — те, в крови которых содержатся оба вида антител — IgG и IgM.

Записаться на сдачу плазмы можно с помощью приложения «Моя Москва» в разделе «Медицина». Сдать плазму переболевшие коронавирусом могут в четырех больницах: в Центре крови имени Гаврилова, НИИ скорой помощи имени Склифосовского, ГКБ № 52 и ГКБ им.Кончаловского.

«Нужно понимать – если вы сдаете кровь, вы помогаете спасти жизнь, и не одну. Те 600 мл плазмы, которые сдает донор, делятся на две или три части, они достанутся больным. Сдать плазму крови можно через две недели после полного выздоровления – это меньше, чем после ОРВИ при обычном режиме донорства», - добавила Ольга Шарапова.

Отметим, что Москва готова поощрять доноров: они получают 5000 рублей за 600 мл плазмы, а также имеют возможность воспользоваться бесплатным такси, чтобы доехать до пунктов сдачи крови.