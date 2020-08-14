В Москве на Ленинском проспекте у курьера украли наушники

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14 августа 2020, 13:27 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ПолитЭксперт

фото: pixabey

В Москве на Ленинском проспекте злоумышленники украли у курьера наушники за 5 тысяч рублей. Потом они скрылись в неизвестном направлении.

Против злоумышленников было возбуждено уголовное дело по статье "Разбой, совершенный группой лиц по предварительному сговору или с использованием оружия".Правоохранители ищут похитивших наушники мужчин.