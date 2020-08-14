Около 7 миллионов россиян не смогут выехать за границу. Их не выпустят из-за долгов по ЖКХ, кредитам и штрафам

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2020, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Около 7 миллионов россиян не смогут выехать за границу. Их не выпустят из-за долгов по алиментам, услугам ЖКХ, кредитам и штрафам ГИБДД. Однако сейчас это мало кого пугает.

Всего в стране 40 миллионов заемщиков, а невыездным рискует стать каждый шестой. Это те, кто не платят алименты, за ЖКХ, кредиты и штрафы ГИБДД. Прирост в этом году рекордный — 10%. Потенциально невыездными считаются те, у кого есть просроченный долг от 30 тысяч рублей, а срок просрочки более трех месяцев. Эксперты считают, что на увеличение неплательщиков повлияли финансовые сложности из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

При этом запрет на выезд сейчас пугает немногих. Кто-то ждет второй волны, кто-то просто боится заболеть на курорте.