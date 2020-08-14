Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Около 7 миллионов россиян не смогут выехать за границу. Их не выпустят из-за долгов по ЖКХ, кредитам и штрафам

, 13:22 [ «Аргументы Недели» ]

Около 7 миллионов россиян не смогут выехать за границу. Их не выпустят из-за долгов по ЖКХ, кредитам и штрафам
Фото: соцсети

Около 7 миллионов россиян не смогут выехать за границу. Их не выпустят из-за долгов по алиментам, услугам ЖКХ, кредитам и штрафам ГИБДД. Однако сейчас это мало кого пугает. 

Всего в стране 40 миллионов заемщиков, а невыездным рискует стать каждый шестой. Это те, кто не платят алименты, за ЖКХ, кредиты и штрафы ГИБДД. Прирост в этом году рекордный — 10%. Потенциально невыездными считаются те, у кого есть просроченный долг от 30 тысяч рублей, а срок просрочки более трех месяцев. Эксперты считают, что на увеличение неплательщиков повлияли финансовые сложности из-за эпидемии коронавирусной инфекции.

При этом запрет на выезд сейчас пугает немногих. Кто-то ждет второй волны, кто-то просто боится заболеть на курорте. 

БИ

В мире

В Минске стали отпускать людей из изолятора. Некоторых увозят на скорой, девушки в истерике рассказывают, как над ними издевались

В Минске стали отпускать людей из изолятора. Некоторых увозят на скорой, девушки в истерике рассказывают, как над ними издевались

В Минске стали отпускать задержанных людей из следственного изолятора. Некоторых из них увозят на скорых прямо в больницу, многие не могут сдержать слез и рассказывают об унижениях, издевательствах и побоях

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью