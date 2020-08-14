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Полиция Турции разыскивают злоумышленников, которые устроили обстрел ресторана

, 12:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Nation news

Полиция Турции разыскивают злоумышленников, которые устроили обстрел ресторана
фото: pixabey

Полиция в Турции разыскивают злоумышленников, которые устроили обстрел ресторана, расположенного в курортной зоне страны. Подобная ситуация повторяется уже в третий раз за прошедшие десять дней.

Инцидент произошел в ночь на 13 августа, когда посетители отдыхали в заведении на улице Ататюрка в Стамбуле. Тогда к месту скопления людей подъехала машина, из которой преступники открыли огонь.

ЕСт

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