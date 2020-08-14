Сергей Аксенов, открывая МФЦ в Керчи, оговорился, сказав, что теперь качество услуг

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14 августа 2020, 11:55 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Аргументы недели-Крым

Фото: соцсети

Сегодня в Керчи открывали многофункциональный центр. Мэра Керчи на открытии почему-то не было.

Участвующий в открытии по видеосвязи глава Крыма сказал: «Открываем новый Центр «Мои документы» в городе Керчь. Уверен, что качество услуг и скорость оформления документов для граждан существенно снизится». Поняв, что сказал не то, что надо, Сергей АКСЕНОВ нисколько не смутившись, как ему показалось поправился и пояснил: «Качество повысится, а скорость оформления снизится».

Директор МФЦ «лизнула» главу, сказав: «Спасибо вам за такой хороший большой центр!», на что АКСЕНОВ, продемонстрировав, что не утратил еще чувства реальности, поправил чиновницу: «На самом деле это ваша работа была и руками строителей и сотрудников все это было сделано».