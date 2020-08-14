Депутат МГД Киселева: Более 3 млн поездок совершили пользователи велопроката с начала сезона

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14 августа 2020, 11:38 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Количество поездок на прокатных городских велосипедах в Москве в летнем сезоне превысило 3 млн. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила депутат Московской городской думы Мария Киселева.

«Система городского велопроката активно развивается в Москве. С начала сезона было совершено уже более 3 млн поездок, а в течение июля – 1,3 млн поездок. Это в полтора раза больше, чем в прошлом году. Ещё более красноречивая статистика по одному из последних дней: 2 августа 2020 года городским велопрокатом воспользовались 52 тысячи раз – это на 120 процентов больше, чем в тот же день годом ранее. В целом в летние дни сохраняется прирост вдвое. Так что мы можем сделать вывод, что передвижение на велосипедах с каждым годом становится всё более востребованным у москвичей – есть запрос на новую мобильность», - сказала Мария Киселева.

По ее мнению, москвичи выбирают велопрокат потому, что этот способ передвижения по городу безопаснее перемещения на общественном транспорте и ходьбы в толпе по тротуару. Также Мария Киселева напомнила о необходимости соблюдать правила и дезинфицировать ручки и другие части велосипеда, которых касаешься руками, спиртовой салфеткой или санитайзером.

«В целом такая тенденция внушает оптимизм. Физическая активность необходима любому взрослому человеку, ведь спорт – это залог хорошего самочувствия, бодрости и свежего взгляда на мир. И мне очень приятно видеть, что велосипед становится полноценным видом транспорта, ведь это спорт и средство передвижения одновременно. И городской прокат как нельзя лучше поддерживает эту тенденцию», - добавила парламентарий.

Кроме того, депутат Мосгордумы сообщила, что в столице приняли решение продлить до конца лета право бесплатного пользования городским велопрокатом для курьеров и волонтёров.

«Эта практика оказалась очень полезной во время режима самоизоляции. Действительно, курьеры и волонтёры – это те, кто летом и весной 2020 года колесил по Москве больше всего, помогая тем, кто вынужден был не выходить из дома», - сказала Мария Киселева.

По ее мнению, цивилизованная аренда стала неотъемлемой частью наших будней.

«Велосипед – это возможность передвигаться по городу, минуя пробки и выстраивая свой маршрут через зелёные парки, благоустроенные набережные, через самые красивые улицы города. Велосипед – это приятный спорт, а городской велопрокат – это возможность быть свободным. Не нужно думать, где оставить свой велосипед – можно сдать его обратно на стоянку, добравшись до цели, а для обратной дороги взять новый. И замечательно, что городские власти помогают развивать этот вид транспорта», - подытожила Мария Киселева.

Напомним, из-за пандемии коронавирусной инфекции станции велопроката в 2020 году заработали для общего доступа позднее: с 10 апреля их открыли только для волонтёров и курьеров, а с 1 июля ими смогли пользоваться все желающие. Однако курьеры и социальные работники составили ощутимые 20 процентов от числа всех пользователей проката.