Коронавирус 14 августа: названа стоимость российской вакцины, в ВОЗ рассказали о новом возможном очаге COVID-19

Аргументы Недели → Общество 13+

14 августа 2020, 11:22 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ]

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К утру 14 августа в мире заражены 20 840 381 человек. Прирост числа инфицированных за сутки составил около 220 тысяч. За весь период пандемии скончались 754 566 заболевших, почти 13 миллионов человек выздоровели. «Аргументы недели» делятся самыми актуальными новостями к этому часу.

– В ВОЗ назвали новые возможные очаги коронавируса. Директор ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения Майкл Райан ыразил обеспокоенность из-за отсутствия элементарных возможностей соблюдать гигиену рук во многих школах. Так, по данным ВОЗ, в прошлом году 43% школ во всем мире не имели даже простого оборудования для мытья рук водой с мылом. «Школы могут стать зонами риска для возникновения новых вспышек инфекции с началом учебного года», – сказал Райан.

– Большинство медиков, опрошенных сервисом «Справочник врача», заявили, что не готовы сделать прививку от коронавируса, созданную в центре Гамалеи. Из более чем 3000 участников исследования отрицательно на этот вопрос ответили 52%. Согласны на вакцинацию 24,5%. 66% опрошенных заявили, что нет достаточных данных о ее эффективности. 48% смутил тот факт, что создать средство удалось за слишком короткое время. 20% опрошенных при этом заявили, что будут рекомендовать вакцинацию пациентам, коллегам или знакомым.

– Российская вакцина от коронавируса при продаже за границу будет стоить как минимум 10 долларов за две дозы. Такую цену установят на первые поставки. «За две дозы это будет, по нашей оценке, не менее 10 долларов», – заявил глава совета директоров компании «Р-Фарм» Алексей Репик. Он также отметил, что это пока касается первых поставок вакцины, которые будут дорогие. В дальнейшем возможно снижение цены за счет нарастания объемов производства.

– Количество заразившихся коронавирусом в Украине за последние сутки стало самым высоким за все время эпидемии в стране. 13 августа было зафиксировано 1592 новых случаев заражения.

– Власти Индонезии приняли решение не открывать границы для иностранных туристов до конца 2020 года. Правительство примет меры для стимулирования внутреннего туризма. Чиновники хотят, чтобы доля внутреннего туризма занимала минимум 70% по отношению ко всей отрасли. По словам представителей правительства, они хотят, чтобы обеспеченные индонезийцы, которые раньше тратили миллиарды долларов в Малайзии и Сингапуре, теперь расходовали деньги внутри страны.