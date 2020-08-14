Фигурант по делу Сергея Фургала заявил, что его избивали конвоиры

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14 августа 2020, 10:57 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

О «зверском избиении» одного из фигурантов уголовного дела экс-главы Хабаровского сообщили члены Общественной наблюдательной комиссии.

Жертвой стал Андрей Карепов, попавший в СИЗО «Лефортово» в ноябре 2019 года, одновременно с бывшим партнером по бизнесу Фургала Николаем Мистрюковым.

О произошедшем рассказала одна из представителей ОНК Ева Меркачева. Именно она в течение последнего времени сообщает журналистам и гражданам о состоянии Фургала и Мистрюкова в СИЗО. Ей Карепов рассказал, что был избит в среду во время доставки на допрос в Следком.

- Карепов говорит, что его избили вчера. Мы зафиксировали, действительно, травмы: в висок, в плечо - из того, что он показал. Они достаточно заметные. Его отвезли на машине "скорой помощи" в НИИ Склифосовского. Госпитализировать не стали, но оказали первую помощь. Травмы дополнительно зафиксировали в СИЗО, - рассказала общественница.

Не стали отрицать факт избиения и сотрудники СИЗО. Однако, при каких именно обстоятельствах это произошло, они не указали. Но и сам Карепов не обвиняет сотрудников СИЗО в жестоком обращении – он подчеркивает, что виноваты конвоиры.

- Карепов утверждает, что его избили не сотрудники СИЗО, а конвоиры. Это очень странно, я в такое не особо верю. Если везти к следователю избитого человека, увидят адвокаты. Я также не знаю, мог ли он нанести сам себе травмы, - рассуждает правозащитница.

ОНК направит полученную информацию в прокуратуру.