Страна нищает, а доходы правления «Газпрома», как полагается, растут

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14 августа 2020, 00:34 [ «Аргументы Недели», Николай ХОХЛОВ ]

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

«Газпром» представил отчет о своей работе во втором квартале 2020 года. Из него следует, что за первую половину текущего года компания выплатила 14 членам правления в общей сложности более 1 миллиарда рублей. При этом убыток «Газпрома» за первые шесть месяцев составил 276,982 млрд. руб.

Наше «национальное достояние» вновь отличилось. Как говорится: «Никогда не было, и вот опять!» Похоже, на этих господ не действуют законы не только бизнеса, но и, к примеру, земного притяжения, вот и летают они «аки ангелы» в финансовых небесах над просторами богатой ресурсами и нищим населением страны.

В очередной раз оказалось, что успешны эти управленцы только на словах и в создании, черт знает для кого, своих рекламных роликов. На деле все выглядит совершенно по-другому.

Убыток «Газпрома» в 276,982 млрд. руб. объясняется снижением цены на газ и из-за сокращения объемов его продаж в Европу. Но премиями, при этом, компания Алексея Борисовича Миллера побаловать своих управленцев не забыла. В такие тяжкие «коронакризисные» времена хоть миллиардик, да «расписали».

По сравнению с первой половиной прошлого года зарплата членов правления «Газпрома» снизилась на 17%, но премиальные при этом выросли на 78%. Согласно отчету компании, в качестве премиальных членам правления «Газпрома» в январе-июне 2020 года было выплачено 602,87 млн руб., в виде зарплаты - 363,584 млн руб. и в счет иных видов вознаграждений - еще 88,368 млн.

Отметим, что ПАО «Газпром» помогает выживать дорогостоящим футболистам и является главным спонсором клуба «Зенит». Генеральный директор «Зенита» Александр Медведев в начале июля подтвердил, что в новом сезоне бюджет клуба составит порядка 170 млн. евро.

Ранее издание РБК со ссылкой на опрос СК «Росгосстрах Жизнь» сообщало, что почти 45% россиян живут на менее чем 15 тыс. руб. в месяц. Кроме того, по сведениям СМИ, увеличилось число россиян, живущих на менее чем 5 тысяч рублей в месяц. Конечно, миллиардиком «Газпрома» этому не поможешь, но совесть некоторым пора бы уже давно иметь.