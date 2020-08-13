Как будет проходить вакцинация от коронавируса на Южном Урале

Аргументы Недели → Общество 13+

13 августа 2020, 22:47 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Дмитрия Куткина («Вечерний Челябинск»)

Об этом рассказал Алексей Текслер на заседании оперативного штаба по профилактике гриппа и ОРВИ.

Глава региона подчеркнул, что число новых случаев заражения сократилось в 2,5 раза по сравнению с пиком заболеваемости. «Область справилась с беспрецедентным вызовом пандемии», — сказал Алексей Текслер.

Регион поэтапно переходит к снятию ограничений. Возобновилась работа торгово-развлекательных комплексов, музеев, организаций дополнительного образования и спортивных школ. Между тем, в Челябинской области продлен режим повышенной готовности до 23 августа, лицам старше 65 лет рекомендовано соблюдать режим самоизоляции. Возвращаются к работе по своему профилю госпитальные ковидные базы. Свой статус сохранят до конца года лишь две из них. К новому году по поручению Алексея Текслера должна быть сдана в эксплуатацию новая инфекционная больница.

«Мы последовательно возвращаемся к привычному образу жизни, но все решения будем принимать только взвешенно, опираясь на рекомендации специалистов, не допуская поспешности, чреватой повторным ростом числа заболевших», — отметил губернатор.

Перед социальным блоком правительства области глава региона поставил новые задачи, касающиеся сферы здравоохранения. Это обновление материально-технической базы медицинских учреждений, вакцинация от гриппа и получение отечественной вакцины от коронавируса. В первую очередь ее будут ставить медикам, учителям, социальным работникам и педагогам дополнительного образования.

Алексей Текслер поручил региональному минздраву ускорить взаимодействие с федеральными структурами для получения вакцины.