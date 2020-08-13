Депутат Батышева рассказала о программе стажировки выпускников в учреждениях соцсферы

Аргументы Недели → Общество 13+

13 августа 2020, 19:41 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Выпускники столичных вузов и ссузов смогут пройти стажировку по специальности в учреждениях социальной сферы Москвы. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила директор Научно-практического центра детской психоневрологии, депутат Мосгордумы Татьяна Батышева.

По словам депутата, молодые люди смогут увидеть изнутри, как работают современные столичные учреждения – флагманские центры занятости, реабилитационные центры, учреждения образования, поликлиники и ветеринарные клиники.

Как отметила Татьяна Батышева, познакомиться с будущей профессией на практике – всегда важно для студента и выпускника.

«Помню, когда я тоже была подростком и только выбирала свой путь, я пошла помогать в одну из больниц Петербурга, много общалась с пациентами, наблюдала, как работают старшие коллеги. И именно тогда, именно там, я поняла, что это мое настоящее призвание и этому я готова посвятить свою жизнь. Прекрасно, что такая возможность есть и у современной молодежи», - отметила она.

Татьяна Батышева также уточнила, что программа стартовала 10 августа – подать заявку можно в течение месяца. Вакансии открыты по 11 направлениям. Лучшие стажеры получат приглашение от работодателей присоединиться к штату сотрудников, поскольку цель программы – помочь молодым специалистам найти свою первую работу.

Кроме того, стажировка оплачивается и предусматривает гибкий график: всего 20 часов в неделю. Принять участие могут молодые люди до 30 лет, которые закончили вуз или колледж в 2019-2020 годах и в настоящее время нигде не работают.

Татьяна Батышева отметила, что не обязательно ждать окончания вуза, чтобы погрузиться в атмосферу будущей профессии. Это можно сделать и в более юном возрасте.

Парламентарий рассказала, что еще в июле в Центр детской психоневрологии пришли на стажировку двое молодых людей, волонтеров, которые давно интересовались этим направлением медицины. Теперь они помогают врачам и медсестрам. Волонтеры получили возможность посмотреть, как работает Центр каждый день.

«Приятно видеть, что специальность врача в приоритете среди молодых людей. Я уверена, что этот опыт, погружение в профессиональную среду будет полезно. И особенно приятно, когда в качестве твоих будущих коллег возвращаются бывшие пациенты - один из волонтеров ранее наблюдался у нас в Центре. Еще тогда он рассказывал мне, что сам хотел бы стать реабилитологом. Тогда я сама пригласила его на практику, и мне очень приятно видеть, что это были не пустые разговоры. Для врача это лучшее доказательство того, что мы работали не напрасно», - заключила Татьяна Батышева.