Как долго сохраняется эффект после пластической операции

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13 августа 2020, 17:55 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Пластический хирург клиники С.Н. Блохина «Frau Klinik» Андрей КОПАСОВ рассказал «АН» о том, после какой пластической операции эффект сохраняется дольше всего.

На самом деле ответить на эти вопросы однозначно — невозможно. Для того, чтобы эффект от любой пластической операции сохранялся как можно дольше, первое правило для любого пациента —обращаться только к ведущим специалистам в этой области, которые работают в лучших медицинских клиниках.

Тем не менее, на примере наиболее популярных пластических операций взглянем на то, как долго сохраняется эффект после них:

1. Увеличение груди.

Если вес тела пациентки сильно не изменялся, а после родов кожа груди значительно не растягивалась, то результат операции по увеличению груди будет долговременным.

2. Пластика век.

Подобная операция необходима при коррекции отвисших век, чаще всего впоследствии возрастных изменений. Необходимость в новой операции по блефаропластика может возникнуть не раньше, чем через семь-десять лет. Если же показана операция для исправления врожденного отхождения жиров под нижними веками, то пластический хирург проводит одну операцию, результат которой держится всю жизнь.

3. Подтяжка лица и шеи.

Подобного вида операции показаны пациентам зрелого возраста. Поскольку старания всего организма будет продолжаться, то через некоторое время операцию можно будет провести повторно. Интервалы операций по подтяжке кожи лица могут составлять до десяти лет, все зависит от индивидуальных особенностей пациента.

4. Липосакция.

При соблюдении правил здорового питания и умеренных физических нагрузках результат после такой операции – долговременный.

«Важно так же отметить, что эффект после любой пластической операции и интервал между последующей операцией зависит от ткани пациента: насколько она плотная, эластичная и как будет держать форму, – говорит Копасов. – Очень многое зависит и от самого пациента. Например, не желательно резко поправляться или стал резко худеть, да и в принципе толстеть или худеть не стоит, потому что в таком случае меняются и толщина подкожной жировой ткани, и контуры и эффект после операции зависит во многом от этого. Дольше сохраняются результаты при операциях с максимальным сохранением опорных слоев, анатомических структур. Результат будет держаться меньше там, где все было разрушено. Именно поэтому мы стараемся работать с максимальным сохранением опорных слоев».