Лечебные операции в пластической хирургии

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13 августа 2020, 18:03 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Ведущий пластический хирург клиники С.Н. Блохина «Frau Klinik» Глеб ТУМАКОВ рассказал «АН» о том, какие операции в пластической хирургии несут лечебный характер.

«Для начала стоит сказать о редукционной маммопластике – это операция, которая делается даже в молодом возрасте тем, у кого чрезмерный объем молочных желез, – говорит Тумаков. – Излишне большая грудь может стать причиной нарушения осанки у женщины, искривления позвоночника, в следствие неравномерной нагрузки, головных болей, из-за нагрузки на шейный отдел позвоночника, нарушение походки, затруднённого дыхания в положении лёжа. При такой ситуации позвоночник несет нерасчетную нагрузку, она колоссальная. С этим связаны жалобы пациенток на боли в спине. Также из-за большой груди могут возникнуть опрелости под молочным железами».

Все это доставляет выраженный физический дискомфорт и напрямую влияет на здоровье негативным образом. В данном случае такая пластическая операция как редукционная маммопластика несет не только эстетическую функцию, но и лечебную.

«Также часто хирурги сочетают септопластику с ринопластикой, чтобы восстанавливается функция внешнего дыхания, – отмечает хирург. – Сентопластика — это хирургическая операция по устранению искривления носовой перегородки. Целью этой операции является не восстановление правильной формы носа, а улучшение носового дыхания. В данном случае такая операция является лечебной. Она помогает восстановить или улучшить функцию внешнего дыхания, а значит и качества жизни. Пациенты особенно часто отмечают, что после такой операции им становится легче заниматься спортом и появляется дополнительная мотивация по-новому взглянуть на свою жизнь и взяться за здоровье».