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Учительница из Белоруссии рассказала, почему сегодня уволилась из школы

, 17:08 [ «Аргументы Недели» ]

Учительница из Белоруссии рассказала, почему сегодня уволилась из школы
Фото: Global Look Press

Стоящая в «цепи солидарности» педагог из Белоруссии, представившаяся Натальей, на опубликованном в соцсетях видео отмечает, что ее коллег незаслуженно обвиняют в участии в фальсификации выборов во время работы в приемных комиссиях.

«Они скорее заложники этой системы, также как и многие», - сказала учитель и подчеркнула, что людей, которые просто хотят нормально жить, держат в страхе.

«Мне не нравится эта система, я не хочу в ней участвовать», - объяснила свое увольнение женщина. «Я хочу, чтобы дети, которых мы растим, жили в свободной стране, были людьми, которые умеют думать», – заключила она.

РК

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