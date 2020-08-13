Учительница из Белоруссии рассказала, почему сегодня уволилась из школы
13 августа 2020, 17:08[ «Аргументы Недели» ]
Стоящая в «цепи солидарности» педагог из Белоруссии, представившаяся Натальей, на опубликованном в соцсетях видео отмечает, что ее коллег незаслуженно обвиняют в участии в фальсификации выборов во время работы в приемных комиссиях.
«Они скорее заложники этой системы, также как и многие», - сказала учитель и подчеркнула, что людей, которые просто хотят нормально жить, держат в страхе.
«Мне не нравится эта система, я не хочу в ней участвовать», - объяснила свое увольнение женщина. «Я хочу, чтобы дети, которых мы растим, жили в свободной стране, были людьми, которые умеют думать», – заключила она.
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