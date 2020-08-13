«Краснодар Водоканал» предлагает услуги по вывозу стоков

Аргументы Недели → Общество

13 августа 2020, 17:04 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

«Росводоканал Краснодар» (ООО «Краснодар Водоканал») предлагает жителям города услуги ассенизаторской откачки стоков из септиков и их доставки к оборудованным точкам слива на очистных сооружениях предприятия. Профессиональный сервис, выполненный с соблюдением всех требований законодательства, а также полностью соответствующий технологическим стандартам, делает утилизацию стоков экологически безопасной.

Также ради удобства горожан водоканалом организованы работы по выкачиванию стоков у абонентов, не подключенных к центральной системе канализации. Заказать данную услугу можно по телефону Информационно-справочной службы ООО «Краснодар Водоканал»: 8 (861) 217-03-33 или по адресу г. Краснодар ул. Каляева, д 259.

«К сожалению, в нашем городе есть недобросовестные фирмы, которые откачивают выгребные ямы и в целях сокращения расходов используют в качестве точек слива близлежащие леса и водоемы или ближайший люк ливневой канализации, предназначенной исключительно для сбора дождя и поверхностных вод, - говорит коммерческий директор ООО «Краснодар Водоканал» Павел Широков. – Наше предприятие заботится об экологической безопасности столицы Кубани и предлагает профессиональный подход в оказании данного вида услуг. Мы сотрудничаем только с надежными партнерами с высоким уровнем ответственности, опытным персоналом и профессиональной техникой. Стоимость услуги формируется индивидуально и зависит от места расположения объекта и объема работ. Предприятие гарантирует качество и аккуратность на протяжении всего процесса: от места откачивания до точки приёма, при этом исключается возможность причинения вреда окружающей среде».

Стоит отметить, что согласно правил статьи 7 ФЗ 416 о водоснабжении и водоотведении: «абоненты, объекты капитального строительства которых подключены к центральной системе водоснабжения и не подключены к централизованной системе водоотведения, заключают договор водоотведения с гарантирующей организацией, либо договор с организацией, осуществляющей вывоз жидких бытовых отходов и имеющей договор водоотведения с гарантирующей организацией». Таким образом, если у потребителя есть договор на водоснабжение с ООО «Краснодар Водоканал», но его объекты, например, септик, не подключены к центральной системе канализации, то абоненту необходимо заключить дополнительный договор с ООО «Краснодар Водоканал» на откачку и вывоз стоков.

При заказе услуги у других фирм и организаций ООО «Краснодар Водоканал» рекомендует уточнять наличие у возчиков договора с предприятием. Если исполнитель отказывается предоставить необходимые документы, есть высокая вероятность, что он не будет использовать узаконенную точку приема стоков

Заказать услугу можно через сайт предприятия или мобильное приложение ASKeDO, выбрав категорию: «Краснодар Водоканал».