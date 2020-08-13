Главные причины посетить Южноуральскую книжную ярмарку – 2020

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13 августа 2020, 16:38 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Екатерина Курочкина ]

Фото пресс-службыЧелябинской областной универсальной научной библиотеки

25–26 сентября в челябинском Центре международной торговли (пр. Ленина, 35), пройдет ежегодная Южноуральская книжная ярмарка. Почему это событие нельзя пропустить, каких звезд литературы встретят жители города и области этой осенью и книги каких издательств будут ждать вас на Ярмарке? Раскрываем все секреты в нашем материале.

Организатор Южноуральской книжной ярмарки – Челябинская областная универсальная научная библиотека, при поддержке Министерства культуры региона и партнеров: «Редакции Елены Шубиной», а также компании ЛитРес. Информационную поддержку мероприятия оказывает медиахолдинг «Гранада Пресс».

Итак, почему же стоит посетить Южноуральскую книжную ярмарку?

1. Это главное культурное событие осени.

В программе – множество мероприятий на любой вкус: творческие встречи с известными российскими писателями, лектории на самые актуальные темы, интерактивные мастер-классы, ток-шоу, публичные чтения, и, конечно же, книжные новинки от ведущих издательств. И все это – абсолютно бесплатно и в самом центре города.

В этом году, в связи со сложной эпидемиологической ситуацией, с многих мероприятий будет идти онлайн-трансляция. На некоторые события вход будет ограничен – попасть на них смогут только те, кто прошел онлайн-регистрацию.

Мы обязательно объявим о регистрации заранее. Чтобы ее не пропустить – следите за нашими новостями.

2. К слову о книгах.

Центральное событие ЮУКЯ – книги ведущих издательств и книготорговых организаций Урала и России. Ярмарка – прекрасная возможность купить новинки литературы (которые еще не поступили в книжные магазины города) по цене издательства.

Не забывайте о том, что в Ярмарке принимают участие самые интересные издательства России, специализирующиеся на выпуске литературы разных жанров: детской, художественной, краеведческой, деловой, научпопе или даже комиксах. Так что давно желанную книгу или подарки для всех родных и близких вы точно сможете найти.

3. Известные спикеры.

Ярмарка – прекрасная возможность задать вопрос любимому автору, получить от него автограф и сделать фото на память.

В этом году главными гостями ЮУКЯ станут авторы популярных книг, лауреаты престижных литературных премий, поэты и ученые.

На встречу с южноуральцами приедут: лауреаты премии «Большая книга» Григорий Служитель и Шамиль Идиатуллин. Главный литературный критик Рунета Галина Юзефович и поэт, драматург, музыкант, педагог Константин Рубинский.

Гостями главного культурного события осени также станут: известный писатель-фантаст Дмитрий Емец и финалист премий «Большая книга» и «Ясная Поляна» Евгений Чижов.

Кстати, Челябинск – в числе первых городов, где Идиатуллин, Рубинский и Степнова (она участвует онлайн) представят свои новые книги. Это событие пропустить нельзя.

4. Новые знакомства.

В прошлом году на Ярмарке смогли побывать все любители чтения. Многие из них нашли новые клубы по интересам, обзавелись новыми знакомствами и полезными деловыми контактами.

5. Новые знания и яркие эмоции.

Программа Южноуральской книжной ярмарки охватывает широкий круг интересов: искусство, музыка, театр, живопись, литература, наука, волонтерство и многое другое.

В этом году тема Ярмарки – человеческий материал. Что это такое и в чем его ценность – обсудим на многих площадках ЮУКЯ.

Напоминаем, что в этом году в одно время и на том же месте, что и Южноуральская книжная ярмарка, состоится Всероссийский литературный форум #РыжийФест. Его организаторы – Союз журналистов Челябинской области, при поддержке Фонда президентских грантов и Публичной библиотеки.

#РыжийФест – это не просто презентационное мероприятие. Он предполагает живое обсуждение вопросов, связанных с конкуренцией книги и интернета, конфликтами между читательскими вкусами разных поколений, методикой преподавания литературы в школе, профессиональной критикой и рекламой печатных новинок.

Подписывайся на наши социальные сети, следи за новостями на сайте Публичной библиотеки и не пропусти два главных культурных события этой осени.