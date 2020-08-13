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13 августа 2020, 16:31 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Вечерняя Москва

фото: pixabey

Выяснилось, что каждый шестой работодатель принимает во внимание знак зодиака соискателя. Уточняется, что чаще всего знак зодиака учитывается при собеседовании на высокие должности.

75 процентов работодателей обращают внимание на знак зодиака при найме соискателя на руководящую позицию, 50 процентов респондентов смотрят на знак зодиака кандидата на должность офис-менеджера. Еще 45 процентов участников опроса рассказали, что для них важен знак зодиака будущих сотрудников, которые претендуют на работу в сфере продаж и обслуживания.