Объявлен конкурс рецензий в рамках акции

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13 августа 2020, 16:27 [ «Аргументы Недели», Валерия Шавельева, Обозреватель отдела Общество ]

Конкурс рецензий станет частью образовательного курса «Галерея литературных героев». Акция проходит с 11 августа по 22 сентября в рамках межведомственного проекта «Культура для школьников», реализуемого Минкультуры России совместно с Минпросвещения России и компанией Яндекс.

Школьники должны будут написать рецензию, которая заинтересует конкретную целевую аудиторию, как это принято в профессиональной среде рецензентов. Это могут быть родители, учителя или сверстники. Конкурс поможет развить навыки анализа литературных произведений и написания грамотного и содержательного критического отзыва.

«Уже несколько месяцев школьники проходят образовательный курс по «умному чтению», который проходит в рамках акции «Галерея литературных героев». С каждым днем школьники становятся все более продвинутыми читателями, а теперь смогут попробовать себя в новом качестве – автора рецензии.

Подобные акции и конкурсы помогают повысить интерес подрастающего поколения к русскому языку и отечественной литературе, открывают новые таланты и улучшают качество получаемых знаний», – рассказала заместитель Министра культуры Российской Федерации Ольга Ярилова.

Участниками литературного состязания станут учащиеся двух возрастных групп: с пятого по восьмой класс и старшеклассники. Рецензии будут оцениваться по следующим критериям: смысловая и композиционная цельность, точность и выразительность речи, богатство лексики, использование цитат и афоризмов.

Экспертную комиссию возглавит Дмитрий Бак – Директор Государственного музея истории российской литературы им. В.И. Даля. В качестве победителей будут определены 20 работ самых талантливых авторов.

Церемония награждения пройдет в конце сентября в одном из красивейших зданий Москвы – Доме Пашкова Российской Государственной Библиотеки. Победители получат памятные призы от партнёров конкурса, издательства МИФ, Creative writing school, уникальные экскурсии по студии «Мосфильм» и «Аэроплан», примут участие в публичных литературных чтениях с участием знаменитостей.

Оформить заявку можно, заполнив электронную форму и также прислать рецензию на литературное произведение, входящее в школьную программу объемом не более 4 000 знаков с пробелами в формате Word или PDF.

Заявки принимаются до 27 августа 2020 года включительно. Ознакомиться с положением конкурса можно, перейдя по ссылке.

Справка: Конкурс проводится при поддержке Союза писателей России, Российской государственной библиотеки, Российской государственной детской библиотеки, студии «Союзмультфильм», издательства «Манн, Иванов и Фарбер», региональных органов власти в сфере культуры и образования. Акция «Галерея литературных героев» – это двухмесячный курс уроков по «умному чтению» от экспертов в области детского развития в условиях XXI века smartykids.