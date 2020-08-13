Сенатор Инна Святенко назвала основные аспекты патриотического воспитания молодежи

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13 августа 2020, 16:14 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Патриотическое воспитание важно для дальнейшего развития России. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщила представитель законодательного органа государственной власти Москвы, председатель комитета Совета Федерации по социальной политике Инна Святенко.

«Перед учителями стоит важная миссия - патриотическое воспитание, от которого зависит, какой будет Россия. При этом перекладывать ответственность лишь на образование нельзя. Семья, образование и молодежная политика - три кита, на которых держится патриотическое воспитание», - сказала Инна Святенко.

Она напомнила, что в Конституцию РФ внесена важная поправка о том, что Российская Федерация чтит память защитников Отечества, обеспечивает защиту исторической правды.

«С поправками в Конституцию Россия, без малейшего преувеличения, переживает исторический момент, когда нужно по-новому взглянуть на многие социальные и политические процессы, активнее проявлять инициативу, делиться новыми идеями и двигаться только вперед со своей историей, которой можно и нужно гордиться», - подчеркнула Инна Святенко.

Сенатор также отметила, что в Совете Федерации на постоянной основе проводятся мероприятия, направленные на патриотическое воспитание молодежи.