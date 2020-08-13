Врач-косметолог рассказала об особом типе старения кожи у россиянок

Врач-косметолог Екатерина Морозова рассказала об особом типе старения кожи у россиянок и раскрыла эффективный способ сохранения молодости. По ее словам, у жителей России кожа стареет по особому типу.
Как только женщина теряет смысл жизни, у нее опускаются руки, она перестает следить за собой, — сказала косметолог. Она также уточнила, что причиной старения могут стать вредные привычки, генетика, стресс, воздействие ультрафиолета и хронические заболевания. Специалист также добавила, что россиянки страдают от деформации и образования мелких морщин. Но на первое место врач вынесла социальное старение.
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