В период пандемии в России значительно сократилось число заключенных браков
13 августа 2020, 15:21[ «Аргументы Недели» ]Источник: NEWS.ru
По данным Росстата, в период пандемии в России значительно сократилось число заключённых браков — примерно на 40%. На статистику повлияли как закрытые ЗАГСы, так и кризис в личных отношениях, возникший на фоне режима самоизоляции. По окончании карантина многие принялись устраивать свою личную жизнь.
В России увеличилось количество людей, которые хотят найти партнёра при помощи брачного агентства. Сваха Галина Карасёва отметила, что этим летом спрос на подобные услуги повысился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперт видит как минимум две причины большого спроса. Первая из них — за время карантина люди засиделись дома и хотят общения. Второй же является расставание пар, которые не выдержали испытания самоизоляцией.
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