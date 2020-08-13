В период пандемии в России значительно сократилось число заключенных браков

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13 августа 2020, 15:21 [ «Аргументы Недели» ] Источник: NEWS.ru

фото: pixabey

По данным Росстата, в период пандемии в России значительно сократилось число заключённых браков — примерно на 40%. На статистику повлияли как закрытые ЗАГСы, так и кризис в личных отношениях, возникший на фоне режима самоизоляции. По окончании карантина многие принялись устраивать свою личную жизнь.

В России увеличилось количество людей, которые хотят найти партнёра при помощи брачного агентства. Сваха Галина Карасёва отметила, что этим летом спрос на подобные услуги повысился на 25% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Эксперт видит как минимум две причины большого спроса. Первая из них — за время карантина люди засиделись дома и хотят общения. Второй же является расставание пар, которые не выдержали испытания самоизоляцией.