Депутат МГД Евгений Герасимов рассказал о 100-летнем юбилее образования музея в усадьбе «Абрамцево»

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13 августа 2020, 14:35 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

11 августа 1920 года Коллегия Отдела музеев Наркомпроса постановила: принять «Абрамцево» в ведение Отдела и устроить в нем музей. Об истории усадьбы и съемках в ней сериала «Савва» рассказал депутат Московской городской Думы, председатель комиссии по культуре и массовым коммуникациям, народный артист России Евгений Герасимов.

«Усадьба «Абрамцево» тесно связана с моей творческой жизнью. Летом далекого 2008 года проходили съемки моего сериала „Савва“, в котором я исполнил главную роль Саввы Мамонтова. Съемки исторического фильма требовали соответствующих декораций, поэтому основная часть сцен снималась именно в усадьбе Абрамцево, куда съемочные группы допускаются редко, в Милане, на „Мосфильме“ и даже в тюрьме — атмосфера и антураж эпохи мы воссоздали с максимальной точностью», — поделился Евгений Герасимов.

Также он отмечает, что, став депутатом, на государственной службе решил не отвлекаться от нее и на протяжении нескольких лет не занимался творчеством. Но во время второго депутатского срока, когда работа была налажена, Герасимов принял решение, что, если появится интересный сценарий, по которому можно будет снять достойный фильм, он за него возьмется.

«С сериалом „Савва“ все произошло словно по заказу: подходящий сценарий, возможность и время снимать, историческая картина. Я очень увлекся картиной и материалом. Роль Саввы — моя любимая роль за последние годы», — подчеркнул Евгений Герасимов.

По словам депутата, этот фильм воссоздал эпоху прошлых веков, рассказал подлинную историю мецената Саввы Мамонтова, и что именно привело его к разорению.

«Савва Мамонтов был талантлив во всем. Другое дело, что в дореволюционной России успех подобных людей, если они не принадлежали к дворянскому сословию, был очень зыбок. Когда видели, что выходец из купцов, крестьян, разночинцев успешен, честен, успешен, считает, что данное слово выше любой бумаги и печати, его норовили поймать и уничтожить как опасного конкурента. Достаточно вспомнить травлю Ломоносова. С нее, пожалуй, все и началось. То же произошло и с Саввой Мамонтовым», — считает депутат.

Промышленник и меценат Савва Иванович Мамонтов. Государственный историко-художественный и литературный музей-заповедник «Абрамцево» в Сергиево-Посадском районе. Репродукция фотографии.

Сейчас отчет музейной истории ведут от 10 октября 1918 года, когда последняя хозяйка усадьбы Александра Саввишна Мамонтова получила Охранную грамоту Наркомпроса. Она стала первой хранительницей музея, и тогда же началось музейное строительство. Усадьбу в разное время посещали Николай Гоголь, Иван Тургенев, а двадцатилетний Серов в столовой мамонтовского дома написал знаменитую «Девочку с персиками».