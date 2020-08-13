На Кубани готовятся к проведению «Агротура-2020»

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13 августа 2020, 14:34 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В Законодательном Собрании края состоялось расширенное заседание рабочей группы по подготовке краевой выставки-ярмарки кубанских народных промыслов, ремесел и сельского (аграрного) туризма «Агротур-2020». Мероприятие провел вице-спикер краевого парламента Сергей Усенко.

В заседании приняли участие представители отраслевых министерств и ведомств.

«Агротур» проходит под эгидой ЗСК. Ежегодно выставка-ярмарка привлекает тысячи гостей не только со всей Кубани, но и из других регионов. Особый интерес к нему проявляют представители турбизнеса.

В этом году выставка должна была состояться в мае, но в связи с действием в регионе мер по недопущению распространения коронавирусной инфекции ее проведение было перенесено на более поздний период. Сейчас в планах провести «Агротур-2020» в 20-х числах августа.

Сергей Усенко заострил внимание на заседании на необходимости соблюдения требований по обеспечению эпидемиологической безопасности. В следствие этого, в частности, было принято решение о проведении выставки не на Казачьей площади (перед зданием краевого парламента), а в Екатерининском сквере.

Участники заседания утвердили формат выставочно-презентационных площадок муниципальных образований, сценарий культурно-массовых мероприятий, обсудили ряд технических и организационных моментов. Экспозиции выставки-ярмарки, как и прежде, будут стилизованы под традиционное кубанское подворье с характерным обустройством и необходимой атрибутикой.