Кляуза с того света. В Нижнем Новгороде умершая два года назад бабушка «жалуется» на нарушение масочного режима

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13 августа 2020, 14:40 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В Нижнем Новгороде полиция ответила на жалобу бабушки о нарушениях масочного режима на рынке. Письмо с официальным ответом ведомства получили родственники, поскольку сама заявительница, как оказалось, умерла два года назад.

Изумлению родных покойницы не было предела – в мистику они не верят, но официальную бумагу просто так не выбросишь. «11 августа нам пришло письмо из МВД. Оказывается, моя два года назад умершая бабушка ходит по рынкам и жалуется на отсутствие средств индивидуальной защиты. Мы в полицию пока не обращались с вопросом, как такое произошло», - цитирует издание «Подъем» дочь «жалобщицы».

Согласно письму из городского отдела полиции №3, 31 мая 2020 года женщина обратилась в МВД с просьбой проверить рынок «Заречный» на нарушение продавцами масочно-перчаточного режима. По итогам проверки на одну из местных предпринимательниц составили административный протокол. Вот что называется, «и с того света достану».