Депутаты ЗСК одобрили проект закона о молодежной политике

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13 августа 2020, 13:38 [ «Аргументы Недели. Кубань» ]

В среду, 12 августа, состоялась внеочередная 42-я сессия кубанского парламента. Она прошла под руководством спикера ЗСК Юрия Бурлачко.

Путем заочного голосования в форме опроса депутаты ЗСК приняли постановление о положительном отзыве на проект федерального закона «О молодежной политике в Российской Федерации».

Как сказал член рабочей группы по мониторингу реализации изменений в Основной закон нашей страны, спикер ЗСК Юрий Бурлачко, обсуждаемый законопроект разработан в целях развития положений обновленной Конституции РФ. Он отметил, что принятие такого закона назрело давно.

— Во многих регионах есть свои подобные правовые акты, а общего – федерального – в таком значимом направлении не было. Рассматриваемый законопроект определен федеральным законодателем, как «векторный» акт, создающий единое правовое поле в сфере молодёжной политики, в рамках которого могут взаимодействовать все субъекты, осуществляющие деятельность в указанной сфере. Также положения законопроекта позволяют заложить основы дальнейшего правового регулирования молодежной политики на федеральном, региональном и муниципальном уровнях власти с активным привлечением молодежи к решению значимых для неё вопросов, – сказал Юрий Бурлачко.

В законопроекте даются определения таких понятий как: «молодежь» (предполагается, что к этой категории относятся лица от 14 до 35 лет), «молодая семья», молодежная политика», «молодежные общественные объединения» и другие, тем самым закрепляется статус граждан, относящихся к «молодежи». Также предусмотрены формы участия молодых граждан, молодых семей и молодежных организаций в молодежной политике.