Хотите начать ядерную войну? Пошлите ракету (любую ракету) в сторону России

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13 августа 2020, 13:12 [ «Аргументы Недели», Анастасия Нечепурнова ] Источник: National Interest

National Interest

На прошлой неделе российские военные лидеры заявили газете страны «Красная Звезда», что любая баллистическая ракета, запущенная на ее территорию, будет воспринята как ядерная атака, и что Россия ответит тем же ядерным оружием.

Два старших офицера Генерального штаба Российских вооруженных сил, генерал-майор Андрей Стерлин и полковник Александр Хряпин, заявили российской военной газете, что их военные не могут определить, действительно ли входящая баллистическая ракета оснащена ядерной или обычной боеголовкой. В результате было принято решение рассматривать все поступающие ракеты как ядерные и считать их началом ядерного удара.

«Любая атакующая ракета будет восприниматься как носящая ядерную боеголовку», – говорится в статье. «Информация о пуске ракеты будет автоматически передана российскому военно-политическому руководству, которое определит масштабы ответных действий ядерных сил в зависимости от складывающейся обстановки».

Как сообщает Associated Press, эта линия мышления отражает лишь давнюю веру России в то, что Вашингтон может разработать оружие, которое позволит Западу иметь возможность уничтожить ключевые российские военные активы и правительственные объекты, фактически не прибегая к атомному оружию.

В июне Россия опубликовала свою политику ядерного сдерживания, которая предусматривает применение атомного оружия в ответ на нападение, которое может нанести удар по критически важной правительственной и военной инфраструктуре. Таким образом, Россия ответит на любое нападение, которое «угрожает самому существованию государства». У России могут быть причины для беспокойства.

Соединенные Штаты фактически разработали новое оружие, такое как баллистическая ракета средней дальности (ИРБМ) и обычная гиперзвуковая система быстрого глобального удара. Соединенные Штаты разработали это оружие после того, как заявили, что Россия нарушила ключевой договор о контроле над вооружениями. Однако применение такого оружия против российских территорий – даже с обычными боеголовками – может перерасти в настоящий сценарий судного дня.

Вспомним инцидент в январе 1995 года, когда тогдашний президент России Борис Ельцин стал первым мировым лидером, который фактически активировал «ядерный портфель», когда у берегов Норвегии была запущена ракета. В течение нескольких напряженных минут Ельцин обсуждал с высшими советниками, следует ли начать контрнаступление.

Теперь вопрос заключается в том, сохранит ли президент Владимир Путин спокойствие в подобной неизвестной ситуации, или же он сможет увидеть в заблудившейся ракете истинную явную и реальную опасность и ответить ядерным контрударом.

В статье «Красная Звезда» высказывалось предположение, что «специфика ответных действий будет определяться военно-политическим руководством России в зависимости от ситуации».