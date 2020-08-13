Сергунина: В парках Москвы оборудовано более 90 площадок для воркаута

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13 августа 2020, 11:36 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

В парках столичного департамента культуры оборудовано более 90 площадок для воркаута. Об этом сообщает официальный сайт мэра столицы со ссылкой на слова заммэра Натальи Сергуниной.

«В городских парках оборудовано больше 90 площадок для воркаута. Позаниматься спортом под открытым небом приглашают, например, «Сокольники» и «Музеон», Таганский, Лианозовский и Бабушкинский парки», - отметила Наталья Сергунина.

Так, в парке «Сокольники» находятся 16 воркаут-комплексов и пять площадок с функциональными тренажерами. Одна из самых больших спортивных площадок расположена в южной части парка, возле Путяевского пруда. На территории площадью более 300 кв. м посетителей ждут лавочки для пресса, комплекс турников «Кенгуру», брусья, двухуровневый классический рукоход и другие спортивные снаряды.

На территории усадьбы «Воронцово» расположено три воркаут-площадки, которые работают круглосуточно. В музее-заповеднике «Царицыно» для любителей спорта открыто две площадки.

Заняться спортом также можно в Бабушкинском, Измайловском, Таганском, Лианозовском парках, а также в сквере по Олонецкому проезду, в Нескучном саду и так далее.

Узнать подробнее о работе спортивных площадок можно на официальных сайтах городских парков.