В Хабаровске отменили праздничную карантиниаду

Аргументы Недели → Общество 13+

13 августа 2020, 12:22 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

В эти выходные краевая столица будет отмечать Международный День Молодежи. Однако запланированная в этот день «Карантиниада» не состоится – в связи с пандемией.

День Молодежи в коревой столице принято праздновать с размахом. В этом году планировалось поиграть в «Форд Боярд», но планы разрушила пандемия.

- Изначально планировалось часть программы "Карантиниады-2020" перенести. Но ситуация с коронавирусом в Хабаровском крае по-прежнему остается сложной, поэтому принято решение ничего не проводить, - указали в управлении по делам молодежи.

Тем временем, и в Хабаровске, и в регионе постепенно снимаются коронавирусные ограничения. Начали работать уличные аттракционы, музеи. Двери открыли посетителям кафе и рестораны. Однако некоторые заведения общепита не смогли справиться с кризисом – пока они готовы продолжить работу только на вынос.