Обновлённый бизнес-зал открылся на железнодорожном вокзале Волгограда

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13 августа 2020, 12:21 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

На завершающем этапе реконструкции железнодорожного вокзала Волгограда состоялось открытие обновлённого бизнес-зала. Его дизайн-проект разрабатывался с учётом исторического интерьера здания, являющегося памятником архитектуры XX века.

Бизнес-зал, оборудованный по современным стандартам, расположен на первом этаже левого крыла вокзального комплекса. Во всех зонах установлены телевизоры и электронные табло с расписанием движения поездов. В зоне отдыха расположены мягкие диваны с тумбами. В них есть разъёмы для подзарядки гаджетов.

Для проведения деловых встреч предусмотрена переговорная комната. В отдельной гардеробной посетители могут разместить личные вещей, багаж или верхнюю одежду. Также к услугам гостей – душевая и санитарно-гигиенические комнаты. В них созданы необходимые удобства для маломобильных граждан и матерей с младенцами.

Для детей действует игровая зона. Для ребят младшего возраста предусмотрены раскраски, карандаши и игрушки. Для подростков – телевизор и игровая приставка.

В отдельном помещении оборудована зона питания, работающая по системе «шведский стол». В ней представлены горячие блюда, закуски и напитки на выбор.

Бизнес-зал работает круглосуточно.

Напомним, в начале 2020 года на территории волгоградского железнодорожного вокзала был открыт зал категории комфорт. В нём есть лаундж-зона с мягкими диванами, боксами для хранения вещей, местами для работы за ноутбуками. Кроме того, в помещении предусмотрена возможность подключения к Wi-Fi, а также получения бесплатных напитков и снековой продукции.