Забег, символизирующий ширину железнодорожной колеи, провели в онлайн-формате

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13 августа 2020, 12:20 [ «Аргументы Недели. Волгоград» ]

Фото пресс-служба ПривЖД

Около 200 тыс. рублей собрали сотрудники ПривЖД на благотворительные цели в рамках онлайн-забега «Достигая цели!»

Сотрудники Приволжской магистрали отметили свой профессиональный праздник участием в благотворительном забеге «Достигая цели!». Мероприятие проходило под эгидой Всероссийского полумарафона ЗаБег.РФ, в состав которого была включена дистанция 1520 м., символизирующая ширину железнодорожной колеи. В связи с неблагоприятной эпидемиологической ситуацией в Астрахани, Саратове и Волгограде забег был организован в онлайн-формате.

Участники, сделавшие благотворительный взнос, пробегали выбранную дистанцию и фиксировали результат с помощью программы-трекера. В итоге почти 500 работников Приволжской магистрали собрали около 200 тыс. рублей. Собранные средства перечислены в благотворительный фонд «Русфонд» на оплату лечения Матвея Ладышкова из села Сосновая Маза Саратовской области. У девятилетнего мальчика диагностирована тяжелая форма несовершенного остеогенеза. Для спасения его жизни требуется дорогостоящая операция.

Все желающие принять участие в акции милосердия могут перевести денежные средства через официальный сайт БФ «Русфонд» (https://rusfond.ru/saratov?utm_source=argumenti.ru&utm_medium=news&utm_campaign=inside_link) или по следующим реквизитам:

Получатель: Благотворительный фонд «РУСФОНД»

КПП: 771401001 ИНН: 7743089883

Код ОКАТО:___________ P/сч.: 40703810700001449489

в: АО «Райффайзенбанк», г. Москва

БИК: 044525700 К/сч.:30101810200000000700

Код бюджетной классификации (КБК): ________

Платеж: Организация лечения (Матвей Ладышков).