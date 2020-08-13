Коронавирус 13 августа: резус-фактор в группе риска и новый повод завидовать России

Число заражённых коронавирусом в мире достигло 20 815 522 человек. Погибли 753 615 инфицированных, вылечились – 13 714 691.

Всемирная организация здравоохранения пока не готова сказать, может ли российская вакцина от коронавируса использоваться по всему миру. Об этом рассказала директор по управлению программами Ближневосточного офиса ВОЗ Рана Хадже. Она отметила, что вакцина прошла первые две фазы, теперь на подходе третья. Прививка не прошла все эксперименты, но, по оценкам, готова применяться локально, как минимум в РФ. «Мы в прямом контакте с властями России, и мы знаем, что Россия в целом имеет научные и технические возможности для создания высококачественных вакцин… ВОЗ не готова на данный момент сказать, соответствует ли вакцина параметрам, чтобы использоваться по всему миру. Но мы находимся в ежедневном контакте с РФ», – сказала Хадже.

Бывший главный санитарный врач РФ, депутат Госдумы, академик РАН Геннадий Онищенко объяснил критику российской вакцины завистью и проплаченностью. Онищенко напомнил, что в свое время говорил о том, что проблемы создать вакцину от коронавируса в принципе нет и не сомневался, что вакцина может быть сделана достаточно быстро. Что касается критики, то Онищенко призвал прекратить истерику, которая, по его словам, инициируется она двумя факторами – «почему не я», и тем, что «проплачивается все это». Парламентарий предложил меньше обращать внимание на эти сомнения и «поблагодарить наших коллег за то, что они так трепетно относятся к нам». Поддержите издание Вступайте в КЛАН

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Школы в России откроются 1 сентября, об этом сообщил министр просвещения РФ Сергей Кравцов. «Все мы видели, в каких непростых условиях завершался предыдущий учебный год. Нам важно точно понять, как произошедшее отразилось на уровне знаний школьников», – пояснил он. Глава Минобрнауки Валерий Фальков также сообщил на совещании, что учебный год в российских вузах стартует 1 сентября. Иностранных студентов допустят к учебе только после 14-дневного карантина и обследования на коронавирусную инфекцию COVID-19.

Ученые из Университета Барселоны и Университета Кампинас выявили, что резус-фактор связан с заражением новой коронавирусной инфекцией. К такому выводу эксперты пришли, изучив распространение COVID-19 в 126 странах. Специалисты отметили, что «взрывной» рост числа заражений характерен для стран, в которых существует большое число жителей с отрицательным резус-фактором (Rh-). Кроме того, у людей с отрицательным резус-фактором выше риск развития определенных сердечно-сосудистых, респираторных и некоторых других заболеваний, связанных с иммунитетом, пояснили ученые.

Россия на фоне пандемии коронакризиса снова стала чистым должником. Долг федерального правительства на фоне кризиса из-за COVID-19, падения цен на нефть и покупки Сбербанка на средства Фонда национального благосостояния (ФНБ) вновь превысил его ликвидные резервы. РБК предоставляет эту информацию со ссылкой на ежемесячную статистику Минфина и Банка России. Отмечается, что изменение с долгом не угрожает бюджетной стабильности, но является символическим последствием текущего кризиса, в котором совпали низкие цены на нефть, рекордное сокращение отечественной нефтедобычи, коронавирус и резкий рост расходов из бюджета для поддержки российских семей и бизнеса.