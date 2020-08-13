Правительственная «Виктория» поплывет к детям

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13 августа 2020, 10:55 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Находящаяся на балансе правительства Хабаровского края яхта, которую в течение несколько лет никто не купил на торгах, будет передана краевому центру образования.

С таким предложением к врио губернатора Михаилу Дегтяреву обратилось само учреждение. В центре объяснили, что судно может пригодиться для использования в экологических проектах.

Дегтярев заявил, что согласен расстаться с правительственной яхтой стоимостью в несколько десятков миллионов рублей.

Напомним, что ранее судно выставил на продажу предыдущий губернатор – Сергей Фургал. Он счел, что бюджету региона, долги которого и без того высоки, ни к чему такое обременение – на одно только содержание «Виктории» ушло несколько миллионов рублей, а каждый спуск ее на воду стоит не менее 130 тысяч рублей.

Однако в ходе аукционов никто судном не заинтересовался, даже когда его стоимость была снижена с 60 млн руб. до 30-ти.

- Продавать краевое имущество за копейки нельзя, а вот идея школьников относительно будущего яхты мне очень понравилась. Она оригинальная и, самое главное, направлена на получение детьми новых знаний, - сказал Дегтярев.