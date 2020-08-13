В Усть-Катаве откроют хоккейный корт и лыжероллерную трассу

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13 августа 2020, 10:17 [ «Аргументы Недели. Челябинск», Геннадий Щукин ]

Фото Людмилы Ковалевой («Южноуральская панорама»)

Губернатор Челябинской области Алексей Текслер поставил задачу властям района подготовить проектно-сметную документацию.

11 и 12 августа Алексей Текслер побывал с рабочим визитом в городах горно-заводской зоны Миньяре, Аше, Катав-Ивановске, Юрюзани, Усть-Катаве.

Губернатор поручил подготовить документацию на строительство спортивного кластера, в который войдут круглогодичный хоккейный корт и лыжероллерная трасса. Также новые спортивные объекты появятся на территории школы № 1 — здесь будут построены мини-футбольное поле и беговая дорожка. Новый хоккейный корт и футбольные ворота приобретут и для общеобразовательной школы № 4. Алексей Текслер дал поручение оборудовать спортивную площадку школы современным покрытием.

Глава региона остался недовольным, что до сих пор в школе № 4 не завершена реконструкция старого здания школы № 4 и строительство спортивной площадки в Шубино, хотя ранее губернатор ставил задачу выполнить работы в 2020 году. Не готова к новому учебному году школа № 1. Капитального ремонта в учебном учреждении не было с 1970 года. Губернатор поручил завершить работы по ремонту кровли до 1 сентября, провести косметический ремонт и подготовить заявку на капитальный ремонт.