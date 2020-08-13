Хабаровчане жалуются на разруху в городе

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13 августа 2020, 10:46 [ «Аргументы Недели. Хабаровск» ]

Хабаровчане пожаловались на внешний облик краевой столицы. Местные жители уверены, что разбитые тротуары и брусчатка позорят город. Власти города при этом не собираются приводить улицы в надлежащий вид.

Один из горожан указал, что бывшая дальневосточная столица постепенно превращается в захолустье. В частности, «брусчатка идет волнами» на центральных улицах. Разрушены тротуары и подпорные стенки в центре города.

- Стыдно. Уже молчу про площади Серышева и Блюхера. Таких, наверное, уже не встретишь в самых захолустных райцентрах, - заключил горожанин.

Администрация рапортовала, что данные переданы в управление дорог и внешнего благоустройства. В пресс-службе мэрии ответили, что в управлении «разбираются, кто за что отвечает», чтобы «понимать, как действовать».

В муниципалитете поведали, какие именно ремонтные работы и на каких участках улиц сейчас идут в Хабаровске. По словам представителей отдела благоустройства города, ремонт тротуаров формируется по нескольким подпрограммам.

- Тротуары ремонтируются в рамках БКД: например, на Карла Маркса, Знаменщикова, Краснореченской. В текущем году работы пройдут на порядка 55 участках, - указали чиновники.

Напомним, что ранее горожане высказывали недовольство разрухой в центре краевой столицы. Кроме того, людей волнует состояние и внешний вид городских прудов.