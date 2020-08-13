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13 августа 2020, 10:14 [ «Аргументы Недели» ] Источник: СКР

фото с сайте СКР

В СКР заявили о массовом захоронении женщин и детей в Тверской области. По версии следствия, обнаруженные в районе деревни Никифоровское Зубцовского района костные останки принадлежат женщинам и детям, погибшим в период Великой Отечественной войны.

По данным управления СКР по Тверской областной, офицеры-следователи активно сотрудничают с общественной организацией по научно-исторической и военно-патриотической работе с молодежью «Витязь». Массовое захоронение обнаружено в результате совместной работы по обнаружению захоронений мирных жителей, погибших в результате совершения немецко-фашистскими захватчиками военных преступлений.

На место захоронения выехали следователи первого отдела по расследованию особо важных дел и Ржевского межрайонного следственного отдела, криминалисты следственного управления Следственного комитета Российской Федерации по Тверской области. В ходе осмотра места были извлечены костные останки, предположительно, 10 человек. С целью установления возраста и пола погибших, причины их смерти по изъятым останкам назначены судебные медико-криминалистические экспертизы.

По результатам доследственной проверки будет принято процессуальное решение.