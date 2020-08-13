В ходе реновации сохранят 218 имеющих архитектурную ценность зданий

Более 210 имеющих архитектурную ценность зданий будут сохранены в рамках программы реновации и приспособлены под нужны жителей жилого фонда Москвы, сообщила журналистам председатель Москомархитектуры Юлиана Княжевская.

«Когда принималась программа реновации, было принято принципиальное решение, что 218 домов, это не памятники, но это объекты, которые обладают архитектурной и исторической ценностью. И было принято решение, что мы их сохраним. В первый этап у нас попали 18 таких объектов, и поскольку принято было решение их сохранить, некоторые из этих объектов действительно сохранили. Там, где можно было сделать какую-то небольшую реконструкцию, мы тоже это продумали. <…> Наша задача была эти объекты приспособить, приспособить именно под нужды района. Например, в Лефортово здание жилое решили приспособить под детский центр творчества и искусства. А вот в Коптево у нас возникла такая необходимость разместить военкомат», - сказала Княжевская.

Ранее информация об очередности переселения участников программы реновации была опубликована на официальном сайте мэра столицы.

На первом этапе новые квартиры получат почти 170 тыс. москвичей, проживающих в 930 старых домах. Во второй этап - с 2025 по 2028 годы - планируется начать переселение более 1 тыс. 630 домов, а это еще 330 тыс. москвичей. Остальные - около 380 тыс. человек - переедут на третьем этапе, с 2029 до 2032 годов. Тогда планируется расселить более 1,8 тыс. домов. Информация о четвертом этапе переселения будет известна не позднее I квартала 2021 года.