В Минпросвещения сообщили о начале учебного года с 1 сентября в школах с тестов

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13 августа 2020, 09:56 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Интерфакс

Министр просвещения Сергей Кравцов, фото: Russian Government, globallookpress.com

Школы в России откроются 1 сентября, дети придут на уроки в учебные заведения. Из-за того, что прошлый учебный год завершался дистанционно, необходимо проверить, как усвоили материал ученики.

Министр просвещения РФ Сергей Кравцов сообщил, что в начале учебного года ученики пятых-девятых классов пройдут тестирование для выявления возможных пробелов в знаниях. На совещании президента РФ Владимира Путина с членами правительства 11 августа Кравцов заявил, что в учебных заведениях все требования Роспотребнадзора будут соблюдаться.

"Все мы видели, в каких непростых условиях завершался предыдущий учебный год. Нам важно точно понять, как произошедшее отразилось на уровне знаний школьников", - пояснил министр просвещения.

Ранее Кравцов рассказывал, что его дочь - школьница, и он лично ощутил, что такое учеба на удаленке.

Глава Минобрнауки Валерий Фальков также сообщил на совещании, что учебный год в российских вузах стартует 1 сентября. Иностранных студентов допустят к учебе только после 14-дневного карантина и обследования на коронавирусную инфекцию COVID-19.