Эксперт объяснил, в чем опасность функции бесконтактной оплаты картой

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13 августа 2020, 08:59 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Прайм

фото: карта, pixabay.com

Юрист Иван Соловьев рассказал, зачем блокировать функцию бесконтактной оплаты картой. По его словам, это действие позволит ограничить доступ мошенников к персональным данным владельца.

«С помощью считывающего сканера мошенники получают доступ к персональным данным владельца, в том числе, уже к совершенным платежам, открывает им путь к дальнейшему использованию информации о владельце в корыстных целях», - пояснил он.

Соловьев отметил, что люди также опасаются за списание средств со счета в размере от 1 до 3 тысячи рублей. Эксперт добавил, что злоумышленники могут на расстоянии считать карту и снять деньги. Он объяснил, что современные хакеры создали программу, которая превращает смартфон во что-то вроде ретранслятора NFC-сигнала, что позволяет в нужный момент «слегка или не слегка облегчить кошелёк его владельца».

Юрист призвал людей отключать эту функцию или хранить карты раздельно друг от друга в специальных экранизирующих кредитницах.