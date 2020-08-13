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Познер рассказал про «едкую фразу» в адрес Лукашенко и о его реакции

, 08:31 [ «Аргументы Недели» ]

Познер рассказал про «едкую фразу» в адрес Лукашенко и о его реакции
Фото: Владимир Познер, Pravda Komsomolskaya/globallookpress.com

Телеведущий Владимир Познер рассказал, как президент Белоруссии Александр Лукашенко отреагировал на «неоднозначное высказывание» в его адрес. По его словам, случай произошел 25 лет назад на встрече главы республики с журналистами.

Познер отметил, что во время ужина всем было предложено сказать тост в знак благодарности за «радушный прием».

«Я хорошо помню, что сказал я, когда очередь дошла до меня: "Моя мама научила меня тому, что когда ломаешь чей-то хлеб, об этом человеке надо говорить или хорошо, или ничего. Поэтому, Александр Григорьевич, я не скажу ничего". Сказал и сел», - поделился он в личной колонке на сайте «Познер Online».

Говоря о реакции Лукашенко, журналист добавил, что президент лишь «выразительно посмотрел» на него, но ничего не сказал.

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