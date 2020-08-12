В Риге прошел пикет в поддержку жителям Беларуси

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12 августа 2020, 22:12 [ «Аргументы Недели. Балтия», Татьяна Тимука, Шеф-редактор балтийского бюро АН ]

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Сегодня, 12 августа, в Риге рядом с посольством Беларуси прошел пикет, в ходе которого латвийцы выразили поддержку жителям соседней страны.

Ранее планировалось, что на пикете будет около 40 человек, но реально было несколько сотен человек. Пикет был призван выразить поддержку жителям Беларуси, которые подвергаются насилию за желание жить в свободном и честном государстве.

На плакатах протестующих было написано (по-русски и по-английски): «Беларусь заслуживает перемен», «Беларусь заслуживает свободы», «Свободу политзаключенным». Пикет проходил эмоционально: участники акции скандировали лозунг «Свободу белорусам».

Президент Латвии Эгил Левитс ранее призвал белорусские власти освободить всех задержанных и уважать права людей, в том числе свободу слова, прессы и собраний.

Сегодня, 12 августа, глава МИД Латвии Эдгарс Ринкевич на пресс-конференции после встречи с главами МИД Эстонии, Польши заявил, что введение санкций ЕС против Беларуси будет означать, что это государство полностью попадет под влияние России.

До выборов президента Беларуси в Латвии обсуждался вопрос о приезде Александра Лукашенко в Латвию. На сегодняшний день конкретных планов о дате визита президента Беларуси в Латвию пока нет. Об этом сообщила представитель президента Латвии Юстина Дейчмане.

Балтийское бюро «Аргументы Недели» обратились к своему источнику в Латвии, чтобы узнать о предстоящем визите Александра Лукашенко в Прибалтику: «Все меняется быстро. Пока сложно сказать о предстоящем визите… Состоится или нет…».