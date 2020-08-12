Во Владивостоке водителя иномарки, окатившего водой из лужи граждан и снявшего это на видео, оштрафовали на 80 тыс. рублей
12 августа 2020, 22:07[ «Аргументы Недели» ]Источник: Nation news
Водителя иномарки, окатившего водой из лужи граждан и снявшего это на видео, оштрафовали на 80 тыс. рублей, сообщили в управлении МВД по Приморскому краю.Синоптики сообщали, что в конце июня во Владивостоке выпало свыше месячной нормы осадков.
Город и, в частности, дороги, оказались под водой. В соцсетях распространилось видео, на котором мужчина за рулем иномарки проезжает затопленный перекресток и обливает толпу граждан, сопровождая выходку неуместными высказываниями в адрес пешеходов. Таким образом, правоохранители составили протокол по факту мелкого хулиганства, потому что молодой челвоек унизил достоинство граждан.
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