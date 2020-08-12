Отшумел русский лес?

Аргументы Недели → Общество 13+

12 августа 2020, 22:03 [ «Аргументы Недели», Александр Григорьев ]

Фото: соцсети

Вдоль трассы Москва-Минск строят платную частную дорогу. Строят быстро, мужественно, не считаясь ни с кем, и ни с чем. Злые языки говорят, что за сим богоудобным делом стоит герой труда господин Ротенберг. Так это или не так – не суть важно. Важно другое: дорогу строят – лес рубят также мужественно, как строят.

Вслед за Хабаровском готовится полыхнуть и Иркутская область. Президент подписал подготовленный еще правительством «не Димона» и успешно миновавший рубежи Госдумы и Совфеда закон «Об особенностях регулирования отдельных отношений в целях модернизации и расширения магистральной инфраструктуры и о внесении изменений в отдельные законодательные акты РФ». Документ фактически даёт добро на вырубку лесов без экологической госэкспертизы, если того потребуют, в том числе работы по расширению БАМа и Транссиба. «Рубить» будет РЖД, окормлять вырубку власть местная. Уже согласован уничтожение 41 га заповедного леса на берегу Байкала.

По подсчетам «Всемирной лесной вахты», которая опирается на космическое дистанционное сканирование земной поверхности, в нашей стране из-за лесных пожаров, санкционированной и несанкционированной валки леса мы теряем до 5 млн. га ежегодно. И занимаем по этому «почетному» показателю первое место в мире. Как любят говорить на гостелевидении: «уникальное, не имеющее аналогов в мире российское достижение!». Воистину!

Но может быть озабоченные судьбой родины чиновники от лесного хозяйства готовятся повторить «Сталинский план преображения природы» и миллионными га сажают новый лес по всей Руси великой? Как бы не так! Даже российская статистика, у которой глаза вечно скошены к носу от правдивости показателей, скромно говорит: в 1992 году лесовосстановление проводилось на почти 80% сгоревших или вырубленных лесных массивах. Сегодня примерно на 60%! Горит все больше, сажают все меньше. Ни умом, ни хвостом понять эту логику невозможно.

Есть и колоссальное лукавство: в графе отчетов по лесовосстановлению есть позиция «естественное». Фактически это просто обычное самовосстановление природы. Так вот на него приходится 4/5 от общих восстановленных площадей! Да и миллиарды туда закачиваются вполне естественно…

Что будет с русским лесом? Читайте расследование «АН» в ближайших номерах.