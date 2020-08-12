Александр Козлов: Мосгордума постоянно осуществляет контроль за ходом строительства по реновации

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12 августа 2020, 21:58 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Столичный парламент ведет постоянный контроль за ходом строительства домов по программе реновации. Об этом в беседе с журналистами Агентства городских новостей «Москва» сообщил председатель комиссии Мосгордумы по государственному строительству и местному самоуправлению Александр Козлов.

«Я как депутат постоянно консультирую жителей по вопросам реновации. На некоторых территориях мы вместе осуществляли поиск стартовых площадок. Постоянно осуществляем общественный контроль за процессом строительства», - сказал Александр Козлов.

По его словам, коммуникации с жителями домов, вошедших в программу реновации, уделяется большое внимание.

«Департамент городского имущества и Фонд реновации совместными усилиями организовали беспрецедентную информационную сеть: в абсолютном большинстве новостроек по реновации на первом нежилом этаже будет организован информационный центр по переселению в этот дом. Там будут работать специалисты разных ведомств, которые будут готовы ответить на все возникающие у будущих жителей дома вопросы, помогут оформить документы», - рассказал депутат.

Там же, по его словам, можно будет подать заявку на получение помощи в переезде после получения ключей от новой квартиры - эта процедура также организуется городом.

«Уже сейчас переездом за счет города воспользовалось более тысячи семей. Помимо информационных центров, будет проводиться поквартирное оповещение, жителям переселяемых домов придут извещения по почте, телефону, а также посредством городских сервисов», - объяснил Александр Козлов.

Он напомнил, что программа реновации устаревшего жилья в Москве, стартовавшая в 2017 году, вышла на новый и один из главных этапов: почти полностью подготовлен и размещен график переселения москвичей из домов, вошедших в программу.

«Как и планировалось изначально, реновация должна завершиться в 2032 году, а расселяемые дома по срокам переселения разделены на три основных этапа, каждый из которых займет четыре-пять лет. Каждый следующий этап переселения должен охватить большее количество домов и людей: это обусловлено тем, что на первом этапе, который продлится до 2024 года, количество стартовых площадок, где можно построить новое жилье для переселения из пятиэтажек, ограничено», - отметил парламентарий.

По словам Александра Козлова, в течение первого этапа новые квартиры получат 170 тыс. москвичей из 930 домов - это 17% общего объема программы реновации. Второй этап - это 330 тыс. москвичей и более 1 тыс. 600 домов, а третий этап получается самым объемным - 380 тыс. человек переселят из более чем 1 тыс. 800 домов.

«График переселения пока не составлен для еще 688 домов - по ним сейчас разрабатывается градостроительная документация, и точные сроки переселения будут опубликованы в I квартале 2021 года», - объяснил Александр Козлов.

Он дополнил, что программа реновации с момента своего старта весной 2017 года прошла значительную эволюцию.

«В рамках программы строятся и дома, удовлетворяющие всем критериям современного комфортного жилья; и благоустраивается территория вокруг. Появляется также новая, востребованная именно жителями инфраструктура - ФОКи, стадионы, парки, культурно-досуговые центры; новая городская среда. Все дома, что строятся, тщательно спланированы именно под требования реновации: соблюдение норм по планировке квартир - жилая площадь не менее, а общая - больше, рассчитываются возможности для докупки, сразу идет расселение очередников, невзирая на учетный номер, проектируются специальные удобные и комфортные квартиры для маломобильных граждан. Квартиры сдаются с улучшенной отделкой, дома оснащены современными «умными» приборами учета», - заключил Александр Козлов.