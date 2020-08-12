В Иркутске сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП
12 августа 2020, 21:08[ «Аргументы Недели» ]Источник: Телеинформ
В Иркутске на пересечении улиц Муравьева и Волгоградская произошла авария.Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором получили травмы двое несовершеннолетних пешеходов.
Предварительно установлено, что водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем, совершил наезд на двух 17-летних девушек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетние доставлены в медицинское учреждение.
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