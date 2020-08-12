В Иркутске сотрудники полиции разбираются в обстоятельствах ДТП

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12 августа 2020, 21:08 [ «Аргументы Недели» ] Источник: Телеинформ

фото:pixabey

В Иркутске на пересечении улиц Муравьева и Волгоградская произошла авария.Сотрудники ГИБДД разбираются в обстоятельствах ДТП, в котором получили травмы двое несовершеннолетних пешеходов.

Предварительно установлено, что водитель 1953 года рождения, управляя автомобилем, совершил наезд на двух 17-летних девушек, которые переходили проезжую часть по нерегулируемому пешеходному переходу. В результате ДТП несовершеннолетние доставлены в медицинское учреждение.