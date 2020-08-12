Вместо денег - аплодисменты: Минфин РФ предложил сократить расходы на здравоохранение

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12 августа 2020, 18:26 [ «Аргументы Недели» ] Источник: ng.ru

Аргументы недели, Олеся Аверьянова

Столкнувшись с пандемией COVID-19 человечество осознало, насколько большое значение в жизни каждого из нас имеет медицина. Врачам и медсестрам аплодировали во всех странах, в том числе и в России. Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон, едва вылечившись от COVID-19, добился миллиардных вливаний в британскую медицину. Россия же, как всегда, идет своим путем. Минфин РФ предложил расходы на здравоохранение сократить.

Министерство финансов РФ опубликовало распределение предельных бюджетных ассигнований из федерального бюджета на 2021–2023 годы. В числе государственных программ, попавших под секвестирование, оказалась и государственная программа «Развитие здравоохранения». Расходы на нее в 2021 году должны снизиться на 65,7 млрд руб. Всего к 2023 году финансирование сократится на 252,7 млрд руб. Таким образом, госпрограмма развития здравоохранения будет урезана на 9,1–10% в 2021–2022 годах и на 17% – в 2023 году.

Интересно, что в отношении высших чиновников, администрации президента, силовиков, судебной системы уменьшения финансирования не предполагается, даже с учетом ощутимого падения нефтегазовых доходов.

Член комитета Госдумы по охране здоровья Борис Менделевич выступил резко против предложения Минфина:

«За сокращением финансирования здравоохранения будут стоять человеческие жизни. Предложение Минфина по сокращению финансирования сферы здравоохранения может привести к повышению смертности и сокращению продолжительности жизни россиян. При сокращении финансирования ряд субъектов просто не смогут найти средства и будут стоять достаточно простые, но трудные вопросы: какую больницу закрывать, кому не выделять препараты, и какого пациента оставлять без операции? Готов ли Минфин к такому исходу событий?»

Предложенная Минфином методика расчета бюджета будет передана в Госдуму, которая, в свою очередь, и примет окончательное решение.