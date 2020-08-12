Кровавое воскресенье в Бресте

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12 августа 2020, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Фото: соцсети

Белорусская милиция открыла огонь из стрелкового оружия боевыми патронами по протестующим. По сообщению МВД РБ в Бресте правоохранители сначала сделали предупредительные выстрелы в воздух, затем стреляли по толпе на поражение. Об этом поступили сведения в прессу в среду.

Около 100 человек обратились за медицинской помощью после протестов 9–11 августа в городе, сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на главного врача Брестской центральной поликлиники Сергея Кляуса.