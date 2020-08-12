Стать членом КЛАНа или Войти в КЛАН

Все новости >>

Аргументы Недели Общество 13+

Кровавое воскресенье в Бресте

, 16:49 [ «Аргументы Недели» ]

Кровавое воскресенье в Бресте
Фото: соцсети

Белорусская милиция открыла огонь из стрелкового оружия боевыми патронами по протестующим. По сообщению МВД РБ в Бресте правоохранители сначала сделали предупредительные выстрелы в воздух, затем стреляли по толпе на поражение. Об этом поступили сведения в прессу в среду.

Около 100 человек обратились за медицинской помощью после протестов 9–11 августа в городе, сообщило агентство «БелТА» со ссылкой на главного врача Брестской центральной поликлиники Сергея Кляуса.

ША

В мире

Милиционеры в белорусском Бресте применили боевое оружие против оппозиции

Милиционеры в белорусском Бресте применили боевое оружие против оппозиции

В белорусском Бресте сотрудники милиции применили боевое оружие против оппозиции. Данный факт подтвердила Ольга Чемоданова, пресс-секретарь министерства внутренних дел бывшей советской республики.

Loading...

Аргументы НеделиАвторы АН

Аргументы НеделиИнтервью